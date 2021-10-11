Видеообзор юбилейной победы Манчини со сборной Италии в матче с Бельгией

Сборная Италии в матче за третье место Лиги наций обыграла Бельгию. Встреча, проходившая в Милане (Италия), закончилась со счётом 2:1.
На 46-й минуте счёт открыл Николо Барелла. На 65-й минуте Доменико Берарди реализовал пенальти и увеличил преимущество своей команды. В концовке Шарль Де Кетеларе с передачи Кевина Де Брёйне отыграл один мяч, но этого оказалось недостаточно.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча за 3-е место Лиги наций.
Эта победа стала юбилейной для главного тренера сборной Италии Роберто Манчини. Он одержал 30-ю победу с командой. Более того, Манчини быстрее всех в истории одержал 30 побед со сборной Италии. Ему потребовалось для этого 44 матча.
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