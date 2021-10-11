Испанский арбитр: невероятно, что линия офсайда при голе Мбаппе так и не была проведена
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Испанский арбитр Альфонсо Перес Бурруль поделился мнением о втором голе сборной Франции в финальном матче Лиги наций с Испанией. Встреча закончилась со счётом 2:1. Победный мяч забил нападающий французов Килиан Мбаппе. Форвард, по всей видимости, находился в офсайде, но один из защитников испанской команды зацепил мяч, который летел к Мбаппе.
«Это невероятно, что линия офсайда так и не была проведена. Француз там находился в довольно очевидном положении «вне игры», — цитирует Бурруля Marca.
В полуфинале сборная Испании обыграла Италию со счётом 2:1, а Франция одержала победу в матче с Бельгией (3:2). В матче за 3-е место Италия обыграла Бельгию (2:1). Заключительные матчи Лиги наций проходили в Милане и Турине.
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