Месси отметился статистическим достижением за сборную Аргентины в матче с Уругваем

В эти минуты в Буэнос-Айресе (Аргентина) на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» проходит перенесённая встреча 5-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Уругвая. После первого тайма в счёте ведут хозяева – 2:0.
На 38-й минуте счёт в матче открыл 34-летний звёздный форвард сборной Аргентины Лионель Месси, для которого этот гол стал юбилейным – 80-м в составе национальной сборной.
Как отмечает Stats Foot в «Твиттере», Лионель Месси забил уже девять голов за Аргентину в 2021 году. Это его лучший результат в отборочном цикле за календарный год с 2012 года, когда ему удалось поразить ворота соперников 12 раз.
Напомним, для достижения отметки в 80 голов за Аргентину Лионелю потребовалось 155 матчей. Отметим, что на его счету также 51 результативная передача.
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