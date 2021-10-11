«Бавария» проявляет интерес к четырём футболистам «Барселоны»

«Бавария» проявляет интерес сразу к нескольким игрокам «Барселоны», сообщает Sport.es.
По данным источника, мюнхенцы заинтересованы в подписании голкипера Марка-Андре Тер Штегена, защитника Серджино Деста, а также полузащитников Френки де Йонга и Педри.
Отмечается, «Бавария» уже давно считает, что Тер Штеген может стать заменой Мануэлю Нойеру.
После семи туров «Барселона» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 12 очков. От лидирующего «Реала» команда отстает на 5 очков. В Лиге чемпионов каталонцы занимают последнее место в группе, не набрав ни одного очка. Добавим, в матче первого тура «Барселона» разгромно проиграла «Баварии» со счётом 3:0. После этого команда Рональда Кумана с таким же счётом проиграла «Бенфике».
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