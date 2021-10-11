Килиан Мбаппе отреагировал на победу сборной Франции в финале Лиги наций

Нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе отреагировал на победу команды в финале Лиги наций со сборной Испании. Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и завершился победой французов со счётом 2:1.

Мбаппе забил победный гол на 81-й минуте. Гол могли отменить из-за офсайда, однако судья указал на центр поля.

«История продолжает писаться», — написал французский нападающий в своём «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Килиана Мбаппе.

В полуфинале турнира испанская сборная обыграла национальную команду Италии (2:1), а Франция одержала волевую победу в матче с Бельгией (3:2).

Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций. Первый трофей завоевала сборная Португалии.