Микель Оярсабаль – о голе Мбаппе: все кто играет в футбол, знает, что это офсайд

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал спорный гол национальной команды Франции в финале Лиги наций. Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и завершился победой французов со счётом 2:1.

«Я считаю, что мы провели очень хорошую игру. Мы проделали большую работу, мы должны гордиться тем, что мы сделали. Все кто играет в футбол, знает, что это офсайд. Тот, кто ввёл этот закон, — это потому, что он не играл в футбол и не знает, что это такое», — приводит слова Оярсабаля AS.

Мбаппе забил победный гол на 81-й минуте. Гол могли отменить из-за офсайда, однако судья указал на центр поля.

В полуфинале турнира испанская сборная обыграла национальную команду Италии (2:1), а Франция одержала волевую победу в матче с Бельгией (3:2).

Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций. Первый трофей завоевала сборная Португалии.