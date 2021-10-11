Месси высказался после разгромной победы сборной Аргентины в матче с Уругваем

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на победу команды в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной Уругвая. Матч состоялся в Буэнос-Айресе (Аргентина) на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» и завершился уверенной победой хозяев поля со счётом 3:0.
«Как приятно иметь возможность наслаждаться этими моментами, в которых мы живём! Большой триумф! Ещё раз спасибо за то, что вы заставляете меня чувствовать. Увидимся в четверг», — написал Месси в своём «Инстаграме».
В этой встрече Месси забил гол.
Таким образом, Аргентина, набрав 22 очка в 10 турах, сохраняет за собой вторую позицию в турнирной таблице группы. Уругвай (16) располагается на четвёртом месте. Лидер группы – Бразилия (28).
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