Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси высказался после разгромной победы сборной Аргентины в матче с Уругваем

Месси высказался после разгромной победы сборной Аргентины в матче с Уругваем
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на победу команды в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной Уругвая. Матч состоялся в Буэнос-Айресе (Аргентина) на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» и завершился уверенной победой хозяев поля со счётом 3:0.

«Как приятно иметь возможность наслаждаться этими моментами, в которых мы живём! Большой триумф! Ещё раз спасибо за то, что вы заставляете меня чувствовать. Увидимся в четверг», — написал Месси в своём «Инстаграме».

В этой встрече Месси забил гол.

Таким образом, Аргентина, набрав 22 очка в 10 турах, сохраняет за собой вторую позицию в турнирной таблице группы. Уругвай (16) располагается на четвёртом месте. Лидер группы – Бразилия (28).

Новость по теме
Голы Месси, Де Пауля и Мартинеса принесли Аргентине победу над Уругваем в отборе к ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021