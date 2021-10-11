Спорный гол Мбаппе в финале Лиги наций и первая потеря очков у Бразилии. Главное к утру
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Спорный гол в финале Лиги наций, «Бавария» интересуется игроками «Барселоны», Месси забил юбилейный гол и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата»
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