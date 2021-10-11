Никита Иосифов забил третий гол за «Вильярреал Б»

20-летний российский полузащитник Никита Иосифов забил очередной мяч за «Вильярреал Б», который выступает в третьей лиге Испании. 10 октября команда играла в 7-м туре соревнований с клубом «Севилья Атлетико». Встреча завершилась победой «Вильярреала Б» со счётом 5:1.
Второй мяч в этом матче на свой лицевой счёт записал Никита Иосифов, переигравший вратаря соперника. Для молодого российского полузащитника этот гол стал третьим после перехода в испанский клуб. Все мячи были забиты за резервную команду.
Напомним, Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом Б» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на пять лет. Как говорилось в сообщении пресс-службы жёлтых, Иосифов приехал, чтобы усилить атаку «Вильярреала Б» в новом сложном сезоне.
- 11 октября 2021
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