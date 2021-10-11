Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший владелец «Ньюкасла» хочет приобрести «Дерби Каунти»

Бывший владелец «Ньюкасла» хочет приобрести «Дерби Каунти»
Комментарии

Бывший владелец «Ньюкасл Юнайтед» Майк Эшли проявляет интерес к клубу Чемпионшипа «Дерби Каунти», сообщает The Mirror. «Дерби» испытывает серьёзные финансовые проблемы. По ходу нынешнего сезона в клубе было введено внешнее управление. Владельцы пытаются найти покупателя, но пока им это сделать так и не удалось.

Ранее стало известно, что Эшли, владевший «Ньюкаслом» в течение 14 лет, продал клуб Фонду правительства Саудовской Аравии. За клуб он получил около € 350 млн. Теперь Эшли может использовать эти средства для приобретения «Дерби».

Из-за введения внешней администрации с «Дерби» сняли 12 очков. Команду возглавляет экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. Он ранее уже заявил, что не планирует уходить из клуба, несмотря на многочисленные проблемы.

Новость по теме
Бывший владелец «Ньюкасла» Майк Эшли прокомментировал продажу клуба саудовскому фонду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021