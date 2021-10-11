Бывший владелец «Ньюкасла» хочет приобрести «Дерби Каунти»

Бывший владелец «Ньюкасл Юнайтед» Майк Эшли проявляет интерес к клубу Чемпионшипа «Дерби Каунти», сообщает The Mirror. «Дерби» испытывает серьёзные финансовые проблемы. По ходу нынешнего сезона в клубе было введено внешнее управление. Владельцы пытаются найти покупателя, но пока им это сделать так и не удалось.

Ранее стало известно, что Эшли, владевший «Ньюкаслом» в течение 14 лет, продал клуб Фонду правительства Саудовской Аравии. За клуб он получил около € 350 млн. Теперь Эшли может использовать эти средства для приобретения «Дерби».

Из-за введения внешней администрации с «Дерби» сняли 12 очков. Команду возглавляет экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. Он ранее уже заявил, что не планирует уходить из клуба, несмотря на многочисленные проблемы.