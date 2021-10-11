«Всё получилось идеально». Месси – о разгромной победе сборной Аргентины над Уругваем

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на победу команды в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной Уругвая. Матч состоялся в Буэнос-Айресе (Аргентина) на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» и завершился разгромной победой хозяев поля со счётом 3:0.
«Мы провели прекрасный матч. Думаю, мы сильно растём в плане игры. Мы привыкли к тому, что владеем мячом. Сегодня была тяжёлая игра, и мы обязаны были её выиграть. Всё получилось идеально. Как приятно иметь возможность наслаждаться такими моментами. Все мы наслаждаемся пребыванием в сборной Аргентины и нашими результатами», — цитирует Месси пресс-служба национальной команды в своём «твиттере».
Таким образом, Аргентина, набрав 22 очка в 10 турах, сохраняет за собой вторую позицию в турнирной таблице группы. Уругвай (16) располагается на четвёртом месте. Лидер группы – Бразилия (28).
- 11 октября 2021
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