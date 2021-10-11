Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё получилось идеально». Месси – о разгромной победе сборной Аргентины над Уругваем

«Всё получилось идеально». Месси – о разгромной победе сборной Аргентины над Уругваем
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на победу команды в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной Уругвая. Матч состоялся в Буэнос-Айресе (Аргентина) на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» и завершился разгромной победой хозяев поля со счётом 3:0.

«Мы провели прекрасный матч. Думаю, мы сильно растём в плане игры. Мы привыкли к тому, что владеем мячом. Сегодня была тяжёлая игра, и мы обязаны были её выиграть. Всё получилось идеально. Как приятно иметь возможность наслаждаться такими моментами. Все мы наслаждаемся пребыванием в сборной Аргентины и нашими результатами», — цитирует Месси пресс-служба национальной команды в своём «твиттере».

Таким образом, Аргентина, набрав 22 очка в 10 турах, сохраняет за собой вторую позицию в турнирной таблице группы. Уругвай (16) располагается на четвёртом месте. Лидер группы – Бразилия (28).

Новость по теме
Месси высказался после разгромной победы сборной Аргентины в матче с Уругваем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021