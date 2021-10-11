Словения — Россия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию отборочного матча ЧМ-2022

Сегодня, 11 октября, состоится матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словения — Россия. Встреча пройдёт на стадионе «Людски Врт» в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру Словения — Россия в прямом эфире можно будет на телеканале «Россия 1».
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча Словения — Россия.
Встречу обслужит бригада судей из Португалии во главе с Артуром Соарешем Диашом. Помогать ему будут ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — Густаву Коррея.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков. Столько же очков набрала команда Хорватии, которая находится на 1-м месте за счёт преимущества по дополнительным показателям. Сборная Словении занимает 4-е место, набрав девять очков.
- 11 октября 2021
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