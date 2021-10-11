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Томас Тухель извинился перед болельщиками «Интера»

Томас Тухель извинился перед болельщиками «Интера»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель принёс извинения болельщикам «Интера» за то, что лондонский клуб в межсезонье подписал контракт с форвардом «нерадзурри» Ромелу Лукаку.

«Я прошу прощения у болельщиков «Интера», но, как и другие команды, мы стараемся становиться сильнее. Мы определили конкретный типаж форварда, мощного нападающего, который станет примером и сбросит груз ответственности с молодых игроков. Нам был нужен форвард, который позволит играть в более быстрый футбол.

Подобных футболистов не так уж много. Когда у нас появилась возможность вернуть Лукаку, это был важный момент для клуба. Ему нравилось в «Интере», под руководством Конте он работал просто невероятно. Но Лукаку хотел перейти в «Челси», и всё сложилось удачно», — цитирует Тухеля Mirror.

Бельгиец выступал за «Интер» с 2019 года, когда он перебрался в Англию из «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач. В составе «Интера» он стал чемпионом Италии.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ромелу провёл 6 матчей и забил 3 гола.

Видео гола Лукаку в матче с «Астон Виллой»

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