Яковлев: муж крёстной болел за «Спартак». Назло ему меня отдали в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев рассказал, почему оказался именно в академии красно-синих.
«В ЦСКА я попал смешно. В детском саду родителям говорили: «У вас очень активный ребенок, отдайте его хоть куда-нибудь в спортивную секцию, пожалуйста!» У моей крёстной, маминой хорошей подруги, бывший муж болел за «Спартак». Вот мама и решила назло ему отдать меня в школу ЦСКА. Родители всегда поддерживали, помогали, возили на тренировки.
Был непростой период в школе ЦСКА. Тяжёлое время. Я тогда чуть не закончил с футболом. Не сдаться помогла мама. Оставалось две недели до зимних каникул. Но она сказала: «Надо дотерпеть, дотренироваться. А потом посмотришь». В итоге пришёл классный тренер, который сейчас тренирует молодёжку «Локомотива» — Максим Мишаткин. Ещё чуть позже — тоже крутой тренер Дмитрий Игдисамов. С ними у меня прям попёрло», — цитирует Яковлева Sport24.
- 11 октября 2021
-
11:13
-
10:54
-
10:47
-
10:40
-
10:26
-
10:14
-
10:11
-
09:48
-
09:41
-
09:40
-
09:28
-
09:26
-
09:23
-
09:19
-
09:00
-
08:30
-
08:22
-
07:39
-
07:18
-
06:52
-
06:21
-
05:43
-
05:18
-
04:54
-
04:37
-
04:25
-
04:02
-
03:40
-
03:29
-
03:20
-
02:01
-
01:36
-
01:02
-
00:54
-
00:52