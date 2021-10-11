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Яковлев: муж крёстной болел за «Спартак». Назло ему меня отдали в ЦСКА

Яковлев: муж крёстной болел за «Спартак». Назло ему меня отдали в ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев рассказал, почему оказался именно в академии красно-синих.

«В ЦСКА я попал смешно. В детском саду родителям говорили: «У вас очень активный ребенок, отдайте его хоть куда-нибудь в спортивную секцию, пожалуйста!» У моей крёстной, маминой хорошей подруги, бывший муж болел за «Спартак». Вот мама и решила назло ему отдать меня в школу ЦСКА. Родители всегда поддерживали, помогали, возили на тренировки.

Был непростой период в школе ЦСКА. Тяжёлое время. Я тогда чуть не закончил с футболом. Не сдаться помогла мама. Оставалось две недели до зимних каникул. Но она сказала: «Надо дотерпеть, дотренироваться. А потом посмотришь». В итоге пришёл классный тренер, который сейчас тренирует молодёжку «Локомотива» — Максим Мишаткин. Ещё чуть позже — тоже крутой тренер Дмитрий Игдисамов. С ними у меня прям попёрло», — цитирует Яковлева Sport24.

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