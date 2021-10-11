Куртуа – о матче за 3-е место Лиги наций: играли, только чтобы УЕФА получил побольше денег

29-летний вратарь сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о целесообразности проведения матча за 3-е место в Лиге наций.



«Эта игра проводилась исключительно ради денег, нужно быть честными. Мы играли, только чтобы УЕФА получил побольше денег. Посмотрите, как обе команды поменяли свои составы. В финале бы вышли совсем другие футболисты. Это говорит о том, что мы проводим слишком много матчей», — цитирует Куртуа Sky Sports.



10 октября в Турине на стадионе «Альянц» прошёл матч за 3-е место Лиги наций. Встречались сборные Италии и Бельгии. Матч завершился победой итальянцев со счётом 2:1. В финальном матче Лиги наций УЕФА сборная Франции переиграла сборную Испании. Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и завершился со счётом 2:1.

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