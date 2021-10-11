Испанский арбитр объяснил, почему гол Мбаппе нужно было засчитывать

Испанский арбитр Итурральде Гонсалес высказался о победном голе сборной Франции в финале Лиги наций. В матче со сборной Испании (2:1) в концовке Килиан Мбаппе забил спорный гол. Вероятно, он находился в офсайде, но гол был засчитан, так как мяч зацепил защитника сборной Испании.

«Если защитник коснулся мяча, то это гол. Конечно, Мбаппе находился в офсайде, но Эрик Гарсия пытался прервать передачу. Сперва незаметно, дотянулся он до мяча или нет. Но в замедленном повторе видно, что он прикоснулся к мячу. Тогда это гол.

Если он касается мяча, то Мбаппе перестаёт быть в офсайде. Нет никакого неоднозначного решения судьи. Таковы правила. Мбаппе в той ситуации не оказывал воздействия на Гарсию. Поэтому об офсайде речи нет.

Игрокам нужно знать правила. Стоит выучить их», — цитирует Гонсалеса RMC Sport.