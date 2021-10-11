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Евсеев иронично отреагировал на послужной список нового главного тренера «Локомотива»

Евсеев иронично отреагировал на послужной список нового главного тренера «Локомотива»
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев иронично отреагировал на послужной список нового главного тренера «Локомотива» Маркус Гисдоля. Он разместил в своём «инстаграме» фотографию, на которой текст про немецкого специалиста подписан: «Высшее место – восьмое и три спасения».

«Два спасения и 9-е место с «Уфой», — подписал публикацию Вадим Евсеев, намекнув на свои заслуги.

Напомним, «Локомотив» на официальном сайте объявил о достижении договорённости с немецким тренером Маркусом Гисдолем. В ближайшее время 52-летний немецкий специалист займёт пост главного тренера московской команды.

Гисдоль занимается тренерской деятельностью с 25 лет. Специалист работал с такими командами, как «Штутгарт» U17, «Хоффенхайм», «Шальке» и «Гамбург». Последним местом работы Гисдоля был «Кёльн», который специалист покинул в текущем году.

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