«Очень тяжело». Жоржиньо Вейналдум – об этапе карьеры в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум рассказал, как переживает потерю игровой практики в клубе.



«Ситуация складывается не так, как я бы того хотел. Я много играл в последние годы, всегда был в хорошей форме и отлично выступал. Здесь что-то изменилось, и к этому нужно привыкнуть. Я действительно хотел сделать новый шаг в карьере, но потом случилось это. Очень тяжело.



Таков футбол. Мне нужно научиться с этим справляться. Я боец. Мне нужно сохранять позитивный настрой и много работать, чтобы исправить положение», — цитирует Вейналдума Goal.



Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, забив в них два гола. Ранее стало известно, что нидерландский футболист будет зарабатывать в «ПСЖ» € 10 млн.

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