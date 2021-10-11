Блан назвал фундаментальные ошибки руководства «Барселоны»

Бывший тренер сборной Франции Лоран Блан поделился мнением о ситуации в «Барселоне». Француз во время карьеры футболиста выступал за каталонский клуб.

По мнению Блана, руководство «Барселоны» допустило множество ошибок, отпустив не только форварда Лионеля Месси, но и других звёздных игроков.

«Я думаю, что они сделали фундаментальные ошибки. И не только с уходом Месси, но и с другими игроками, четыре – пять лет назад. «Барселона» теряла футболистов, но такой клуб не должен допускать этого. Нельзя терять Неймара или Месси. Их очень сложно заменить.

Для французского футбола это невероятно, что Месси, Неймар и Мбаппе выступают в Лиге 1. «ПСЖ» находится на другой планете, да. Но для французского чемпионата важно иметь таких людей», — цитирует Блана RMC Sport со ссылкой на Panenka.