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Бывший футболист сборной Словении: Карпину нельзя вести себя с игроками как с котятами

Бывший футболист сборной Словении: Карпину нельзя вести себя с игроками как с котятами
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Бывший футболист «Крыльев Советов» и сборной Словении Суад Филекович поделился мнением о главном тренере национальной команды России Валерии Карпине.

«Валерий Карпин – тот, кто нужен сборной России, он боец. Нельзя с игроками вести себя как с котятами, гладить их и ухаживать. Нужно быть требовательным: «Давайте, ребята, давайте, покажите мне всё, что умеете, вы должны быть агрессивными и наглыми!» Пусть футболисты ненавидят тренера за его методы, но они должны играть сердцем. Всё также и в Словении, в этом мы с вами похожи», — цитирует Филековича «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 11 октября, состоится матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словения — Россия. Встреча пройдёт на стадионе «Людски Врт» в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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