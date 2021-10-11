Бывший футболист сборной Словении поделился мнением, почему россияне не едут в Европу

Бывший футболист «Крыльев Советов» и сборной Словении Суад Филекович поделился мнением, почему российские игроки не едут в Европу.
«Конкуренция. Плюс большие налоги в Европе и высокие зарплаты в России. Я бы сказал всем вашим футболистам – езжайте играть в Европу, вы станете сильнее, каждый новый матч будет лучше предыдущего. Но в Европе иная система оценки игроков: никто не вспомнит, кем ты был вчера — ты должен доказывать свой уровень здесь и сейчас. Каждую тренировку и игру ты должен проводить на 200% от своих возможностей, и только так ты получишь возможность перейти в более сильный клуб. При этом понимаю русских игроков: у них есть страх перед чем-то новым, в Европе нет таких денег, как в России. Нужно понимать, что чем больше футболистов будет играть в европейских клубах, тем выше станет качество сборной России», — цитирует Филековича «РИА Новости Спорт».
Сегодня, 11 октября, состоится матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словения — Россия. Встреча пройдёт на стадионе «Людски Врт» в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 11 октября 2021
-
12:50
-
12:36
-
12:19
-
12:02
-
11:53
-
11:41
-
11:29
-
11:27
-
11:13
-
10:54
-
10:47
-
10:40
-
10:26
-
10:14
-
10:11
-
09:48
-
09:41
-
09:40
-
09:28
-
09:26
-
09:23
-
09:19
-
09:00
-
08:30
-
08:22
-
07:39
-
07:18
-
06:52
-
06:21
-
05:43
-
05:18
-
04:54
-
04:37
-
04:25
-
04:02