Бывший футболист сборной Словении поделился мнением, почему россияне не едут в Европу

Бывший футболист «Крыльев Советов» и сборной Словении Суад Филекович поделился мнением, почему российские игроки не едут в Европу.



«Конкуренция. Плюс большие налоги в Европе и высокие зарплаты в России. Я бы сказал всем вашим футболистам – езжайте играть в Европу, вы станете сильнее, каждый новый матч будет лучше предыдущего. Но в Европе иная система оценки игроков: никто не вспомнит, кем ты был вчера — ты должен доказывать свой уровень здесь и сейчас. Каждую тренировку и игру ты должен проводить на 200% от своих возможностей, и только так ты получишь возможность перейти в более сильный клуб. При этом понимаю русских игроков: у них есть страх перед чем-то новым, в Европе нет таких денег, как в России. Нужно понимать, что чем больше футболистов будет играть в европейских клубах, тем выше станет качество сборной России», — цитирует Филековича «РИА Новости Спорт».



Сегодня, 11 октября, состоится матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словения — Россия. Встреча пройдёт на стадионе «Людски Врт» в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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