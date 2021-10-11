«Сульшер откровенно лжёт». Пол Инс оценил ситуацию с Донни ван де Беком

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс оценил положение полузащитника Донни ван де Бека в команде Уле-Гуннара Сульшера.
«Если я собираюсь покупать топ-игрока из «Аякса», то должен быть готов к его вопросам: «Буду ли я играть? На какой позиции вы меня видите?» У тренера есть два варианта: сказать правду или не говорить её. По тому, что я увидел в последние полтора года, Сульшер не говорит Донни правду. Де Бек не получает игрового времени. £ 35 млн сидят на скамейке.
С такой ситуацией можно смириться, если бы команда побеждала и играла хорошо. Но нельзя сказать, что Фред, Мактоминай и даже Погба здорово играют каждую неделю. Это не так. Однако Сульшер всё время ставит их, а ван де Бек смотрит за игрой со стороны. Он профессионал. Сульшер выходит и говорит, что Донни входит в его планы. Он просто откровенно лжёт. Уход из «МЮ» в январе может помочь карьере Донни», — цитирует Инса Goal.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги ван де Бек сыграл лишь в матче 4-го тура с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1), выйдя на поле на 85-й минуте.
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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
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