Арбитр Федотов оценил решение судей по резонансному голу Мбаппе

Российский арбитр Игорь Федотов отреагировал на резонансный гол французского нападающего Килиана Мбаппе в финале Лиги наций. На 81-й минуте Мбаппе забил победный гол в ворота сборной Испании (2:1), находясь на грани офсайда. Судья посчитал, что взятие ворот соответствовало всем правилам.
«Мбаппе находился за линией офсайда. Весь вопрос был в действиях защитника испанцев: играл он в мяч или нет. Здесь можно было бы рассматривать этот вопрос и со стороны вмешательства Мбаппе в действия защитника. VAR посмотрел и посчитал, что Мбаппе никак не вмешивался в действия защитника, а сам защитник играл в мяч. Соответственно, если защитник играет в мяч и это не рикошет, то гол следует засчитать. Мяч засчитан верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 11 октября 2021
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