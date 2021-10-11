Хорватия — Словакия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
Поделиться
Сегодня, 11 октября, состоится матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Хорватии будет принимать Словакию. Матч 8-го тура группы H пройдёт в Осиеке на стадионе «Градски». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия — Словакия.
Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный рефери — Раду Петреску.
Сборная Хорватии набрала 16 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы H чемпионата мира. Столько же очков у сборной России, но россияне уступают соперникам по дополнительным показателям. Словакия занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав девять очков.
Комментарии
- 11 октября 2021
-
20:26
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
20:15
-
20:00
-
19:56
-
19:56
-
19:48
-
19:41
-
19:35
-
19:28
-
19:22
-
19:13
-
19:10
-
18:50
-
18:45
-
18:32
-
18:17
-
18:13
-
18:08
-
17:53
-
17:47
-
17:34
-
17:31
-
17:20
-
17:13
-
16:58
-
16:34
-
16:27
-
16:16
-
16:02
-
15:59
-
15:58
-
15:37
Партнерский контент