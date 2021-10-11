Хорватия — Словакия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 11 октября, состоится матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Хорватии будет принимать Словакию. Матч 8-го тура группы H пройдёт в Осиеке на стадионе «Градски». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия — Словакия.

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный рефери — Раду Петреску.

Сборная Хорватии набрала 16 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы H чемпионата мира. Столько же очков у сборной России, но россияне уступают соперникам по дополнительным показателям. Словакия занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав девять очков.