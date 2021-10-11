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Сборная России сыграет со Словенией в красной форме

Сборная России сыграет со Словенией в красной форме
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Сборная России сыграет в красной форме в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Словении. Комплект голкипера будет зелёным с чёрными вставками.

Сегодня, 11 октября, состоится матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словения — Россия. Встреча пройдёт на стадионе «Людски Врт» в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в семи матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Располагающаяся на третьей строчке Словения имеет 10 очков, у Словакии — ещё на один пункт меньше.

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