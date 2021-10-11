Рашфорд: возвращение Роналду вызвало невероятные чувства. Играть с ним — потрясающий опыт

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал возвращение в клуб форварда Криштиану Роналду.



«Возвращение Роналду вызвало невероятные чувства во мне как в футболисте, так и в болельщике «Манчестер Юнайтед». Всегда здорово, когда легенды возвращаются в команду. Играть вместе с Криштиану на «Олд Траффорд» — потрясающий опыт. Надеюсь, это станет толчком для нас к завоеванию титулов», — цитирует Рэшфорда BBC.



Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления ещё на год. Криштиану Роналду провёл четыре матча в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги и забил три гола. В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место.

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