Английский арбитр, являющийся открытым геем, рассказал об отношении к себе коллег

Английский арбитр Джеймс Эдкок, не скрывающий своей гомосексуальности, рассказал об отношении к себе со стороны коллег. По словам судьи, он получает поддержку от других арбитров.

«Просто относитесь ко мне так же, как и к другим. Неважно, говорим мы о болельщиках, игроках или тренерах. Просто судите меня по моей работе.

Все мои коллеги в курсе моей ориентации. И многие из них проявляли интерес к моей ситуации, они говорят: «Мы гордимся тобой, Джеймс. Ты смог стать открытым геем в спорте». Все прекрасно знают о препятствиях для людей другой ориентации. Многие судьи боятся совершить каминг-аут, думая, что это негативно скажется на их карьере», — цитирует Эдкока The Athletic со ссылкой на подкаст BBC.

Эдкок получает назначения четвёртым арбитром на матчи АПЛ. Также он судит игры низших дивизионов. В общей сложности он работал более чем на 500 футбольных матчах.