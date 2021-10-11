«Байер» и «Лион» ведут предварительные переговоры по переходу Азмуна

«Байер» и «Лион» начали предварительные переговоры по поводу трансфера нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на правах свободного агента, сообщает спортивный журналист Даниэле Лонго в своём «твиттере». По информации источника, обе команды рассчитывают, что форвард пополнит их состав летом, когда истекает его контракт с клубом из Санкт-Петербурга.
В нынешнем сезоне Сердар Азмун провёл 12 матчей за «Зенит», в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Действующий контракт нападающего с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость иранца в € 25 млн.
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
- 11 октября 2021
-
15:37
-
15:24
-
15:17
-
15:09
-
15:00
-
14:58
-
14:45
-
14:40
-
14:18
-
14:13
-
14:10
-
14:08
-
13:44
-
13:39
-
13:12
-
13:02
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:36
-
12:19
-
12:02
-
11:53
-
11:41
-
11:29
-
11:27
-
11:13
-
10:54
-
10:47
-
10:40
-
10:26
-
10:14
-
10:11
-
09:48
-
09:41