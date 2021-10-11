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«Байер» и «Лион» ведут предварительные переговоры по переходу Азмуна

«Байер» и «Лион» ведут предварительные переговоры по переходу Азмуна
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«Байер» и «Лион» начали предварительные переговоры по поводу трансфера нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на правах свободного агента, сообщает спортивный журналист Даниэле Лонго в своём «твиттере». По информации источника, обе команды рассчитывают, что форвард пополнит их состав летом, когда истекает его контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

В нынешнем сезоне Сердар Азмун провёл 12 матчей за «Зенит», в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Действующий контракт нападающего с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость иранца в € 25 млн.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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