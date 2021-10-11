Габулов: давление на сборную России из-за Марибора-2009 будет, но мы уже справились с этим

Бывший голкипер сборной России и ЦСКА Владимир Габулов поделился ожиданиями от матча 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором национальная команда сыграет со Словенией.



«У всей страны ожидание победы, но нужно чётко понимать, что матч со Словенией будет самым тяжелым из осенней части. Матч выездной и многое определяет. Давление в связи с матчем 2009 года будет, главное, чтобы не было полного стадиона. Тогда было очень большое давление со стороны трибун, но после этого мы уже играли со Словенией и легко справились с этой историей. Да и вообще, нам не нужно сильно зацикливаться на такой старой истории. Главное то, что будет происходить на поле и в каком состоянии подойдут наши футболисты», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Сегодня, 11 октября, состоится матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словения — Россия. Встреча пройдёт на стадионе «Людски Врт» в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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