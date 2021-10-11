Габулов: давление на сборную России из-за Марибора-2009 будет, но мы уже справились с этим

Бывший голкипер сборной России и ЦСКА Владимир Габулов поделился ожиданиями от матча 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором национальная команда сыграет со Словенией.
«У всей страны ожидание победы, но нужно чётко понимать, что матч со Словенией будет самым тяжелым из осенней части. Матч выездной и многое определяет. Давление в связи с матчем 2009 года будет, главное, чтобы не было полного стадиона. Тогда было очень большое давление со стороны трибун, но после этого мы уже играли со Словенией и легко справились с этой историей. Да и вообще, нам не нужно сильно зацикливаться на такой старой истории. Главное то, что будет происходить на поле и в каком состоянии подойдут наши футболисты», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Сегодня, 11 октября, состоится матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словения — Россия. Встреча пройдёт на стадионе «Людски Врт» в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 11 октября 2021
-
15:37
-
15:24
-
15:17
-
15:09
-
15:00
-
14:58
-
14:45
-
14:40
-
14:18
-
14:13
-
14:10
-
14:08
-
13:44
-
13:39
-
13:12
-
13:02
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:36
-
12:19
-
12:02
-
11:53
-
11:41
-
11:29
-
11:27
-
11:13
-
10:54
-
10:47
-
10:40
-
10:26
-
10:14
-
10:11
-
09:48
-
09:41