Суд отказал Бенжамену Менди в освобождении под залог

Суд в третий раз отказал защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди в освобождении под залог, сообщает Daily Mail. Француз обвиняется по четырём пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах в период с октября 2020-го по август 2021 года.

Обвинения были предъявлены Бенжамену 26 августа. Судебное заседание по данному делу пройдёт 24 января 2022 года. До этого времени Менди будет находиться под арестом.

В конце августа «Манчестер Сити» объявил об отстранении Менди. Он выступает за «горожан» с 2017 года. До этого Бенжамен играл за «Гавр», «Марсель» и «Монако».

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