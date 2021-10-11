Суд отказал Бенжамену Менди в освобождении под залог
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Суд в третий раз отказал защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди в освобождении под залог, сообщает Daily Mail. Француз обвиняется по четырём пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах в период с октября 2020-го по август 2021 года.
Обвинения были предъявлены Бенжамену 26 августа. Судебное заседание по данному делу пройдёт 24 января 2022 года. До этого времени Менди будет находиться под арестом.
В конце августа «Манчестер Сити» объявил об отстранении Менди. Он выступает за «горожан» с 2017 года. До этого Бенжамен играл за «Гавр», «Марсель» и «Монако».
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Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
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