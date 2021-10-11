Дибала восстановится к матчу с «Ромой» в Серии А

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала уже в ближайшее время восстановится после травмы, сообщает Sky Sport Italia. Аргентинский нападающий сможет принять участие в матче 8-го тура Серии А с «Ромой», который состоится 17 октября.
Ожидается, что уже с 12 октября Дибала будет тренироваться в общей группе «Ювентуса».
Дибала получил травму в матче Серии А с «Сампдорией» (3:2). Аргентинец уже в начале встречи покинул поле. Дибала был сильно расстроен повреждением, поле он покидал в слезах. Из-за травмы нападающий пропустил матч Лиги чемпионов с «Челси» (1:0) и встречу Серии А с «Торино» (1:0).
Также из-за повреждения он не смог сыграть за сборную Аргентины в квалификации чемпионата мира 2022 года.
«Ювентус» в семи матчах набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А.
- 11 октября 2021
-
15:37
-
15:24
-
15:17
-
15:09
-
15:00
-
14:58
-
14:45
-
14:40
-
14:18
-
14:13
-
14:10
-
14:08
-
13:44
-
13:39
-
13:12
-
13:02
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:36
-
12:19
-
12:02
-
11:53
-
11:41
-
11:29
-
11:27
-
11:13
-
10:54
-
10:47
-
10:40
-
10:26
-
10:14
-
10:11
-
09:48
-
09:41