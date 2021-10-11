Дибала восстановится к матчу с «Ромой» в Серии А

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала уже в ближайшее время восстановится после травмы, сообщает Sky Sport Italia. Аргентинский нападающий сможет принять участие в матче 8-го тура Серии А с «Ромой», который состоится 17 октября.

Ожидается, что уже с 12 октября Дибала будет тренироваться в общей группе «Ювентуса».

Дибала получил травму в матче Серии А с «Сампдорией» (3:2). Аргентинец уже в начале встречи покинул поле. Дибала был сильно расстроен повреждением, поле он покидал в слезах. Из-за травмы нападающий пропустил матч Лиги чемпионов с «Челси» (1:0) и встречу Серии А с «Торино» (1:0).

Также из-за повреждения он не смог сыграть за сборную Аргентины в квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Ювентус» в семи матчах набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А.