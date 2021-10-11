Допустимая посещаемость на домашних матчах «Рубина» повышена до 70%

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 11 октября на всей территории Татарстана введены новые правила посещения массовых мероприятий, сообщает пресс-служба «Рубина».



Благодаря новым правилам разрешенная вместимость трибун повышается с 30% до 70%. Зрители в возрасте 18 лет и старше могут посетить матч «Рубин» — «Локомотив», который пройдет 16 октября на «Ак Барс Арене» предъявив действующий QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19, или справку о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании коронавирусом. Зрители младше 18 лет могут посещать матчи при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении.



Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Локомотив» состоится 16 октября. Старт встречи – в 16:30 мск.

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