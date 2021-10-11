Червиченко: представляете, выиграем у Словении и выйдем на первое место? Праздник маразма

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором национальная команда России сыграет со Словенией.



«Есть опасение, да ещё и какое, что фарт сборной России в скором времени может закончиться. Когда-то такое всегда заканчивается и оборачивается диким невезением — вопрос только, когда за нами придёт эта баба с косой и даст по шее. К сожалению, в нынешней ситуации нам можно рассчитывать только на удачу. На мастерство мы можем рассчитывать только у вратарей — они пока не подводят и своё мастерство подтверждают. Все остальные наши линии — просто беда.



Если вспоминать 2009, то игроки сейчас все другие, но Словения для нас — страна-поганка. То российские клубы терпят от них какие-то неприятности, то сборная. Говорят: «Мал клоп, да вонюч», — это про Словению, поэтому все эти воспоминания могут оказывать лишнее давление.



Ну не может нам так везти! Если бы мы были максимально фартовые, то Хорватия проиграла бы сегодня Словакии. Бедным словакам очень не везёт в этом розыгрыше: отлично играли с хорватами в прошлый раз, но проиграли, гоняли наших. Может получиться, что сегодня везение к ним вернётся и они обыграют хорватов. Представляете, какой будет цирк, если мы каким-то образом выиграем у Словении и выйдем на первое место? Вот будет праздник маразма! (смеётся). Посмотрим, будем надеяться. Не всегда же должны «убивать» только сборную России, иногда и везение, и судейство могут сыграть на нашей стороне», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Сегодня, 11 октября, состоится матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словения — Россия. Встреча пройдёт на стадионе «Людски Врт» в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.