Уткин рассказал о претензиях к «Локомотиву» после назначения Гисдоля

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о назначении немецкого специалиста Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «Локомотива». Ранее московский клуб объявил о договорённости с Гисдолем.
«Крайне глупо, что никогда и никто публично не рассказал, что планируется и что происходит. Это тем глупее, что план точно есть, а значит, было, что рассказать.
Крайне глупо, что не было никакого развёрнутого высказывания со стороны Рангника.
Притом, что людей беспокоит публичное восприятие. Вот статью про Гисдоля переписали в википедии. Ну, такие методы.
Мой принцип — не хаять ноунеймов. Что бы это ни значило. Потому что если я не знаю тренера, которого приглашают в РПЛ — это не то чтоб беда моя, весь мир глазом не охватишь, но ноунейм он в первую очередь для меня, он за границей моей любознательности, и это моя проблема — надо теперь узнавать. А узнавать — это только смотреть. Так что с Гисдолем познакомимся.
Но глупо же не рассказывать. Футбольная команда, проект — публичнее не придумаешь… И без презентации. Это реально глупо. Очень», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 11 октября 2021
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