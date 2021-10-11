Форвард сборной Словении Шпорар высказался о матче с Россией
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Форвард сборной Словении Андраж Шпорар рассказал об ожиданиях от матча квалификации ЧМ-2022 с командой России. Матч состоится сегодня, 11 октября. Встреча будет проходить в Мариборе (Словения).
«Мы не можем позволить себе даже ничью. Конечно, было бы лучше, если бы матч России и Словакии в Казани закончился иначе. Но для нас всё понятно: мы должны одержать победы в трёх оставшихся матчах. И это вызов.
Верим в помощь болельщиков. Не надеемся, а уверены. Я на 100% уверен, что атмосфера на стадионе будет великолепной. Я ещё не играл на этом стадионе в качестве футболиста сборной. Но помню ощущения от игры здесь с командой. Стадион всегда был заполнен, зрители страстно болеют за команду», — приводит слова Шпорара Ekipa24.
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