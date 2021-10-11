Жительница Казани подала иск с требованием признать Сердара Азмуна отцом своего ребенка
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Жительница Казани подала иск в Приморский районный суд Санкт-Петербурга с требованием признать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна отцом своего ребенка, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По словам девушки, с Азмуном она познакомилась в 2018 году, когда нападающий играл за «Рубин». Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года у девушки родился ребёнок. После этого девушка якобы пыталась договориться с нападающим «Зенита», но он отказывается признавать отцовство.
Теперь девушка обратилась в Приморский районный суд города Санкт-Петербурга. Она требует признать Сердара Азмуна отцом своего ребёнка, а также назначить в её пользу алименты в размере 25% от зарплаты футболиста.
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