Адвокат жительницы Казани: есть переписка, в которой Азмун считает ребёнка своим

Адвокат Андрей Дмитриев подтвердил, что жительница Казани подала иск с требованием признать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна отцом своего ребёнка.



«У нас есть переписка, подтверждающая, что Азмун считает ребёнка своим. Они переписывались об этом в «Инстаграме» и WhatsApp, и эти материалы мы предоставим в ходе судебного процесса», — цитирует Дмитриева «Фонтанка».

По словам адвоката, женщина встречалась с футболистом с 2018 по 2020 год — и в Казани, и в Петербурге. В мае 2021 года у неё родилась девочка, но Азмун не признал отцовство и не захотел полностью выплачивать алименты. Дмитриев отметил, что Азмун каждый месяц отправляет его подзащитной 12 тысяч рублей на ребёнка, это происходит через знакомых.

Иск принят на рассмотрение в Приморском районном суде Петербурга. Первое заседание дела назначено на 8 декабря. Истица собирается ходатайствовать о проведении молекулярно-генетической экспертизы для установления отцовства.

Сообщалось, что жительница Казани требует признать Сердара Азмуна отцом своего ребёнка, а также назначить в её пользу алименты в размере 25% от зарплаты футболиста.

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