Бышовец — о Дзюбе: нельзя привить патриотизм по приказу. Сборная и без него обойдётся

Известный российский тренер Анатолий Бышовец оценил решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Дзюба отказался от сборной из-за плохой формы? Может, действительно форма плохая, непостиранная. Поддерживаю позицию Карпина, который чётко сказал: уговаривать играть за сборную тренерский штаб никого не будет. И не стоит вмешиваться в этот процесс ни журналистам, ни даже президенту РФС Александру Дюкову.

Игнашевича уговаривали вернуться в сборную перед домашним ЧМ? По своим нравственным качествам Дзюба и Игнашевич — антиподы. Как правило, не обсуждаю и не осуждаю поступки футболистов, но рассуждать о форварде «Зенита» вообще не хочется. Он чётко дал понять, что не хочет поступиться принципами. Что ж, сборная и без него обойдётся. Нельзя привить патриотизм по приказу свыше. Да и такой уж необходимости в Дзюбе сборная, которая сейчас перестраивается на новый лад, не испытывает. Там и атмосфера другая, и тактические схемы, в которые Дзюбу ещё нужно вписывать», — приводит слова Бышовца «Спорт уик-энд».