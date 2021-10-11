Икарди не перейдёт в «Ньюкасл», потому что они с женой не хотят уезжать из Парижа
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, в случае поступления предложения о переходе в «Ньюкасл Юнайтед», откажет английскому клубу, сообщает The Sun со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По словам агента Габриэле Джуффриде, который помог аргентинцу перейти в «ПСЖ», «отъезд из Парижа не входит в планы Мауро и Ванды, это последнее, чего они хотят».
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Икарди сыграл в восьми матчах и забил три мяча.
Футболист перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году из «Интера» на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 50 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Икарди составляет € 35 млн. Контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.
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