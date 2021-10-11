Словения — Россия: смотреть онлайн, прямая трансляция, по какому каналу покажут

В матче отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России на выезде встретится с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H пройдёт сегодня, 11 октября, в Мариборе на стадионе «Людски врт». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Словения — Россия. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Россия 1».

Игру обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. В роли ассистентов выступят Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — Густаву Коррея.

Напомним, на данный момент Словения занимает 3-е место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России находится на 2-м месте, набрав 16 очков. Столько же очков у Хорватии, которая возглавляет группу H. При этом хорваты опережают Россию по дополнительным показателям.