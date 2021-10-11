Губерниев: Гисдоль и Рангник будут вместе тянуть «Локомотив» в одну сторону

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении немецкого специалиста Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «Локомотива».
«Немного о футбольном «Локомотиве». За что люблю наши спортивные СМИ, так за оперативность и плюрализм мнений. Новый тренер в «Локо» ещё не приехал, а уже обсудили его вдоль и поперёк. И многие расстроились, мол, не Нагельсман к нам едет и не Тухель.
Так Сандро Шварц, который сейчас в «Динамо», с «Майнцом» показывал примерно те же цифры, что и Маркус Гисдоль. И кто сейчас скажет, что Шварц ставит «Динамо» плохой футбол? Команда наверху таблицы, футбол атакующий, в лидерах молодые игроки. И, кстати, Шварц работает в связке со спортивным директором Бувачем, они в одну сторону смотрят.
Теперь Рангник в «Локомотиве», который все решает по спортивной части, взял тренером того, кого он знает, кому доверяет, и с кем вместе работал. И тут ключевым может быть слово «вместе». И теперь они будут тянуть вместе в одну сторону.
Доверяю коллегам Кривохарченко и Нагучеву, большим специалистам в немецком футболе. И они говорят, что Гисдоль может играть в агрессивный футбол и умеет развивать молодых игроков. А именно этого сейчас и хотят добиться в «Локомотиве». Получится или нет – это мы посмотрим. Но сначала надо дать тренеру хотя бы несколько месяцев, а потом уже критиковать. Ну, или хвалить, если у него вместе с Рангником всё получится. По крайней мере, они точно будут работать вместе над решением поставленной задачи. Это я вам как авторитетный футбольный обозреватель говорю», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
- 11 октября 2021
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