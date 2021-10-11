Жота может досрочно покинуть расположение сборной Португалии и вернуться в «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота может досрочно покинуть ряды сборной Португалии и вернуться в расположение «Ливерпуля» из-за мышечной травмы, сообщает Talksport. Жота пропустил товарищеский матч между сборными Португалии и Катара (3:0), который состоялся 9 октября.
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал ситуацию с травмой игрока.
«Вероятность того, что Жота сыграет небольшая. Я поговорю с ним и посмотрю, как он себя чувствует. Если мы увидим, что он в состоянии быть на скамейке запасных, тогда он останется, и это будет прекрасно. Если нет, мы не будем рисковать игроком, который долгое время не мог тренироваться с нами.
Если он не сможет принять участие в игре, он вернётся в расположение «Ливерпуля», потому что в таких случаях клубы хотят, чтобы игроки были в их распоряжении. Они знают о качестве нашего медицинского отдела, но если он не сможет сыграть завтра, то ему имеет смысл вернуться в «Ливерпуль», — сказал наставник сборной Португалии.
Завтра, 12 октября, сборная Португалии сыграет в матче отбора к ЧМ-2022 с Люксембургом. Начало – 21:45 мск.
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