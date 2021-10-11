Дембеле и Агуэро начали тренировки в общей группе «Барселоны»

Нападающие «Барселоны» Усман Дембеле и Серхио Агуэро вернулись к тренировкам с общей группой «Барселоны», сообщает пресс-служба каталонского клуба в «Твиттере».
Сегодня, 11 октября, оба футболиста занимались в общей тренировочной группе. Дембеле и Агуэро не провели ни одного матча в нынешнем сезоне из-за травм.
Напомним, в июне стало известно, что Усман Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы. У Дембеле была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.
Агуэро пропускает начало нового сезона из-за повреждения связки голеностопного сустава. Травма игрока была обнаружена в ходе медобследования.
Усман Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 году. Он перешёл в стан каталонцев из дортмундской «Боруссии» за € 135 млн. Агуэро стал игроком «Барселоны» нынешним летом, перейдя в клуб на правах свободного агента.
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