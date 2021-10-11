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Семак: почему не можем набрать 20 игроков для сборной России? Вопрос философский

Семак: почему не можем набрать 20 игроков для сборной России? Вопрос философский
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о нехватке футболистов для сборной России.

«Почему не можем набрать 20 игроков для сборной, почему такая игра? Это вопрос философский, который уходит в дебри отбора, детского футбола, любительского и студенческого футбола. Оттуда должны черпать те таланты, которые будут представлять сборную на чемпионатах Европы и мира», — сказал Семак в эфире «Радио Зенит».

Сегодня, 11 октября, состоится матч отбора на чемпионат мира — 2022, в котором сборная России на выезде сыграет с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H пройдёт в Мариборе на стадионе «Людски врт». Начало игры — в 21:45 мск.

Напомним, на данный момент Словения занимает 3-е место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России находится на 2-м месте, набрав 16 очков. Столько же очков у Хорватии, которая возглавляет группу H. При этом хорваты опережают Россию по дополнительным показателям.

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