Семак: почему не можем набрать 20 игроков для сборной России? Вопрос философский

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о нехватке футболистов для сборной России.

«Почему не можем набрать 20 игроков для сборной, почему такая игра? Это вопрос философский, который уходит в дебри отбора, детского футбола, любительского и студенческого футбола. Оттуда должны черпать те таланты, которые будут представлять сборную на чемпионатах Европы и мира», — сказал Семак в эфире «Радио Зенит».

Сегодня, 11 октября, состоится матч отбора на чемпионат мира — 2022, в котором сборная России на выезде сыграет с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H пройдёт в Мариборе на стадионе «Людски врт». Начало игры — в 21:45 мск.



Напомним, на данный момент Словения занимает 3-е место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России находится на 2-м месте, набрав 16 очков. Столько же очков у Хорватии, которая возглавляет группу H. При этом хорваты опережают Россию по дополнительным показателям.