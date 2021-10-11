Варан рассказал, какую роль сыграл Погба в его переходе в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан рассказал о влиянии Поля Погба на его переход в стан «красных дьяволов».



«Погба рассказал мне о клубе и об атмосфере, царящей в команде. Также он рассказал мне о своих ожиданиях от моего перехода. Он — отличный игрок, который обладает большой энергией и является лидером в команде», — цитирует Варана Mundo Deportivo.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги французский защитник провёл пять матчей и отдал одну результативную передачу.



Напомним, в августе этого года Варан перешёл из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн. Француз защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является.