Игроки сборной России погуляли в Мариборе

Футболисты сборной России погуляли в Мариборе перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года со Словенией. Фото опубликованы в «Твиттере» национальной команды.

Сегодня, 11 октября, состоится матч отбора на чемпионат мира — 2022. Сборная России на выезде сыграет с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H пройдёт в Мариборе на стадионе «Людски врт». Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Словения — Россия.



Словения занимает 3-е место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России находится на 2-м месте, набрав 16 очков. Столько же очков у Хорватии, которая возглавляет группу H. При этом хорваты опережают Россию по дополнительным показателям.