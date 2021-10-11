Игроки сборной России погуляли в Мариборе
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Футболисты сборной России погуляли в Мариборе перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года со Словенией. Фото опубликованы в «Твиттере» национальной команды.
Сегодня, 11 октября, состоится матч отбора на чемпионат мира — 2022. Сборная России на выезде сыграет с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H пройдёт в Мариборе на стадионе «Людски врт». Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Словения — Россия.
Словения занимает 3-е место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России находится на 2-м месте, набрав 16 очков. Столько же очков у Хорватии, которая возглавляет группу H. При этом хорваты опережают Россию по дополнительным показателям.
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