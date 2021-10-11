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Хорватия — Словакия: Влашич и Уремович остались в запасе

Хорватия — Словакия: Влашич и Уремович остались в запасе
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Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Словакии на матч 8-го тура квалификации ЧМ-2022.

Хорватия: Ливакович, Баришич, Перишич, Станишич, Гвардиол, Вида, Модрич, Брозович, Пашалич, Иванушец, Крамарич.

Запасные: Грбич, Слуга, Уремович, Чалета-Цар, Брекало, Сучич, Влашич, Ливая, Шкорич, Якич, Соса, Понграчич.

Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Ганцко, Гараслин, Грошовски, Гамшик, Шранц, Куцка, Алмаси.

Запасные: Куцяк, Грейф, Паушек, Косцелник, Ирка, де Марко, Боженик, Руснак, Суслов, Губочан, Стрелец, Беро.

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