Сборная Кипра на последних секундах упустила победу над Мальтой

В матче 8-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года в группе H сборная Кипра сыграла вничью с Мальтой. Встреча проходила на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке (Кипр) и завершилась со счётом 2:2.
На 6-й минуте первый гол забил нападающий кипрской команды Фотис Папулис, ему ассистировал Хараламбос Кириаку. В начале второго тайма защитник сборной Мальты Зак Мускат сравнял счёт, голевую передачу отдал Стивен Пизани. На 80-й минуте форвард хозяев Пьерос Сотириу вывел свою команду вперёд, результативным пасом отметился Иоаннис Питтас. На последних секундах матча Юрген Дегабриэле сравнял счёт.
Сборная Кипра в восьми матчах квалификации чемпионата мира набрала 5 очков и занимает шестое место в турнирной таблице группы. Мальтийская команда (5) — на пятом месте.
- 11 октября 2021
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