Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Кипра на последних секундах упустила победу над Мальтой

Сборная Кипра на последних секундах упустила победу над Мальтой
Комментарии

В матче 8-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года в группе H сборная Кипра сыграла вничью с Мальтой. Встреча проходила на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке (Кипр) и завершилась со счётом 2:2.

На 6-й минуте первый гол забил нападающий кипрской команды Фотис Папулис, ему ассистировал Хараламбос Кириаку. В начале второго тайма защитник сборной Мальты Зак Мускат сравнял счёт, голевую передачу отдал Стивен Пизани. На 80-й минуте форвард хозяев Пьерос Сотириу вывел свою команду вперёд, результативным пасом отметился Иоаннис Питтас. На последних секундах матча Юрген Дегабриэле сравнял счёт.

Сборная Кипра в восьми матчах квалификации чемпионата мира набрала 5 очков и занимает шестое место в турнирной таблице группы. Мальтийская команда (5) — на пятом месте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 8-й тур
11 октября 2021, понедельник. 19:00 МСК
Кипр
Окончен
2 : 2
Мальта
1:0 Папулис – 6'   1:1 Мускат – 53'   2:1 Сотириу – 80'   2:2 Дегабриэле – 90+8'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021