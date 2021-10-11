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Бывший спортивный директор «Пари Сен-Жермен» может получить работу в «Ньюкасле»

Бывший спортивный директор «Пари Сен-Жермен» может получить работу в «Ньюкасле»
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Бывший спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Антеро Энрике может получить должность в структуре английского «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Foot Mercato.

По информации источника, функционер уже контактировал с новыми владельцами «сорок». Они рассказали Энрике о желании создать в Ньюкасле команду, способную в ближайшие годы побороться за победу в английской Премьер-лиге.

Португальский функционер являлся спортивным директором «ПСЖ» с 2017 по 2019 год. В данный момент он находится без работы.

Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.

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