Бывший спортивный директор «Пари Сен-Жермен» может получить работу в «Ньюкасле»

Бывший спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Антеро Энрике может получить должность в структуре английского «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Foot Mercato.



По информации источника, функционер уже контактировал с новыми владельцами «сорок». Они рассказали Энрике о желании создать в Ньюкасле команду, способную в ближайшие годы побороться за победу в английской Премьер-лиге.



Португальский функционер являлся спортивным директором «ПСЖ» с 2017 по 2019 год. В данный момент он находится без работы.



Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.

Новость по теме Стала известна должность, которую может получить Рангник в «Ньюкасле»

Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.