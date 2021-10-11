Сутормин — пятый капитан сборной России при Карпине

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в статусе капитана выведет сборную России на матч отбора ЧМ-2022 с национальной командой Словении.

Сутормин стал пятым капитаном сборной России под руководством Валерия Карпина, который возглавил команду в августе. До этого с капитанской повязкой на поле в составе национальной команды выходили Георгий Джикия, Фёдор Смолов, Дмитрий Баринов и Далер Кузяев.

Примечательно, что сборная России меняла капитана в каждом матче при Валерии Карпине.

Напомним, в матче отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России на выезде встретится с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H пройдёт сегодня, 11 октября, в Мариборе на стадионе «Людски врт». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент Словения занимает 3-е место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России находится на 2-м месте, набрав 16 очков. Столько же очков у Хорватии, которая возглавляет группу H. При этом хорваты опережают Россию по дополнительным показателям.